意大利北部地区发生6.0级地震

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透米兰5月29日电---意大利北部多数地区周二感受到强烈地震.而就在一周前,当地发生的另一场地震导致七人死亡,数百幢建筑遭到损坏.
根据美国地质调查局消息,最新这场地震的震级为6.0级,震中位於帕尔玛(Parma)市的东北部.
Twitter和其它社交媒体的消息显示,意大利北部普遍有震感.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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