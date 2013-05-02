意大利政经：OECD预估较为悲观，突显新总理莱塔面临艰巨任务

路透罗马5月2日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，意大利经济今年将萎缩，今明两年公共财政将恶化。

OECD在其总计122页的意大利经济调查报告中称，今明两年意大利财政赤字将超过欧盟上限。这突显出意大利总理莱塔领导的新政府面临严峻挑战。

该组织表示，意大利2013年经济料将萎缩1.5%，11月预期为下降1.0%；并预计意大利2014年经济仅将增长0.5%。

“未来几个月，财政整顿、投资下滑、家庭储蓄回升以及信贷环境收紧都可能遏制经济成长，”报告称。

与意大利前总理蒙堤遗留下来的政府目标相比，OECD对该国经济和公共财政的主要预估全都较为悲观。

OECD指出，虽然蒙提政府采取了几波撙节举措，但今年意大利公共债务与国内生产总值(GDP)之比将升至131.5%的纪录新高。

该组织表示，意大利必须扭转债务增势，通过大力实施促增长的结构性改革来实现“预算平衡或少量财政盈余”。

不过，OECD预计，意大利在实现预算平衡方面也已止步不前。

该组织表示，今年意大利预算赤字与GDP之比将升至3.3%，高于欧盟3%的上限及该国政府所定2.9%的目标。

OECD还预计，2014年意大利预算赤字与GDP之比将达3.8%，为1.8%的政府目标的两倍还多。

该组织敦促意大利通过减支，而非加税来整顿财政，并强化蒙提此前惩治腐败的努力。