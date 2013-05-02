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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 18:22 BJT

欧洲经济：意大利需额外措施削减今年赤字，以脱离超额赤字程序--OECD

路透罗马5月2日 - 经济合作暨发展组织(OECD)官员周四表示，意大利若想脱离欧盟的超额赤字程序，就需采取补救措施来削减2013年预算赤字。

OECD秘书长葛利亚称，如果意大利要进行协商并脱离超额赤字程序，则必须提出新措施。

稍早意大利经济部长萨柯曼尼表示，意大利需要脱离上述赤字程序，以降低借款成本与释放数以十亿欧元计资金用于投资支出。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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