欧洲经济：意大利需额外措施削减今年赤字，以脱离超额赤字程序--OECD

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透罗马5月2日 - 经济合作暨发展组织(OECD)官员周四表示，意大利若想脱离欧盟的超额赤字程序，就需采取补救措施来削减2013年预算赤字。
OECD秘书长葛利亚称，如果意大利要进行协商并脱离超额赤字程序，则必须提出新措施。
稍早意大利经济部长萨柯曼尼表示，意大利需要脱离上述赤字程序，以降低借款成本与释放数以十亿欧元计资金用于投资支出。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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