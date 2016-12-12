焦点：意大利外长衔命接任总理 力争稳定政局及避免银行业危机

路透罗马12月11日 - 意大利总统马塔雷拉周日请外交部长真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)尝试筹组新政府，授权他带领意大利走出伦齐辞任总理之后引发的政治危机。

真蒂洛尼曾担任过新闻记者，也是伦齐的拥护者，他将成为意大利五年内第五位总理，也是连续第四位未经全国大选获胜就成为总理的人。

现年62岁的真蒂洛尼立即开始就组阁征询意见，他所筹组的政府将必须拟定新的选举法，以及处理意大利岌岌可危的银行。

他的首要任务将是尽快处理该国第三大银行西雅那银行(BMPS.MI)的问题，西雅那银行或许得需要政府介入以避免倒闭。

“我清楚急需给予意大利一个全权政府，以便让我们的国民安心、应对我们在国际、经济和社会方面的当务之急，”他说道。

所有主要政党都呼吁尽快举行大选，但修订现有的选举法也可能影响大选的时间。

一旦议会完成重修选举法，大选即可举行。真蒂洛尼称他会“尽可能推进议会快速确定新选举法”。

“大选只有两个机会窗口，要么在2017年第二季度举行提前选举，要么在2018年本届议会自然到期时举行，”风险咨询机构Policy Sonar的Francesco Galietti说道。

他表示几项因素或将影响大选日期，其中包括应对银行业危机、5月定于在西西里举行的七国集团(G7)峰会、以及一批国有企业主管任期期满而需任命新人等等。

时事评论员表示，真蒂洛尼可能最快周一向国家元首提出内阁人员名单，即便会等到直至欧洲市场开盘之后。

“重要的是，市场已经知道真蒂洛尼上任，就不会有激进的改变，”意大利晚邮报时事评论员Maurizio Caprara表示。

真蒂洛尼表示，他的政府将一如即将卸任的政府，在“同样的框架内”行动。但伦齐所属的民主党(PD)本身陷入严重分裂，分成真蒂洛尼等人支持伦齐派和反对派。

一旦其内阁宣誓就任，政府之后就将面对参众两院的信任投票。民主党为首的执政联盟在两院均享有绝大多数，因此真蒂洛尼可望及时赢得投票，以总理的身份在周四出席欧盟会议。

反建制的五星运动和前总理贝卢斯科尼的中右翼集团等反对党派，则拒绝参与组建联合政府。(完)