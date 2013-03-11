意大利主要政党对主权评级被调降影响看法不一

* 惠誉下调意大利评级一个级距至BBB＋

* 中左翼政党官员表示，评级调降的消息“影响巨大”

* 经济财政部长称即便评级被调降，标债也将顺利进行

路透意大利切尔诺比奥3月9日 - 意大利两大政党周六对该国评级被调降的影响发表了不同的看法，而该国经济财政部长则试图淡化对下周公债标售的担忧。

意大利是全球负债最高的国家之一，惠誉称其周五调降评级反映出对该国经济深陷衰退和政局不稳的担忧。

中左翼民主党副秘书长Enrico Letta表示，“没有时间可以耽搁了，各派政治力量应在组建新政府的问题上达成妥协，否则国家将走向深渊。”

但前意大利总理贝鲁斯柯尼所在的中右翼自由人民党（PDL）对评级被调降不以为然。

自由人民党秘书长Angelino Alfano称，“评级机构不是圣经，他们是要赢利的私营机构。我们认为应在6月重新大选，从而使国家避免一场灾难。”

意大利已数次处在被卷入欧元区债务危机的边缘。投资者担心，撙节举措在上个月大选中遭到了强烈反对，下届政府很难满足欧洲央行为其债务市场提供支持而开出的条件。

即将卸任的经济财政部部长格雷利表示，意大利能够在下周成功融资。

格雷利说，“显然(下调评级)令我不快，但也并不意外。我们对公债标售准备得非常细致。我相信下周的标售将顺利进行。”

意大利财政部将在3月12日标售77.5亿欧元（100亿美元）一年期公债，并在3月13日标售至多72.5亿欧元BTP公债和CCTeu浮动利率债券。

**少数派政府**

中左翼民主党的Enrico Letta表示，“下一步意大利公债可能会被降至垃圾级。”

惠誉对意大利的评级仍较垃圾级高出三个级距，穆迪对意大利的评级为Baa2，位于投资级区域，标普的评级为BBB＋，较危险区域高三个级距。这三家评级机构对该国的展望均为负面。

中左翼民主党赢得众议院控制权，但未能控制参议院，该党规划了八项将在议会中提出的政纲，以赢得组建新政府的支持。

中左翼领袖博萨尼排除了与中右翼领导人贝鲁斯柯尼达成结盟的可能性，称与其达成协议“不可靠且不可行”。

迄今为止，非正统的五星运动领导人Beppe Grilli仍然拒绝与中左翼组成一个稳定的联盟。

格雷利称，意大利将继续蒙堤政府提出的改革。

“和所有国家一样，意大利正在按照正常的政治决策时间表迈进，财政部将尽力维护国家的财政安全。”(完)

(翻译 张荻 审校 侯向明)

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