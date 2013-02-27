意大利各政党为打破僵局寻求办法

* 格利罗的五星运动崛起让意大利大吃一惊

* 中左翼联盟赢得众议院多数,但未能掌控参议院

* 金融市场作出负面反应,因担心政府陷入瘫痪

* 欧洲各国政府表示关切

路透罗马2月26日 - 意大利政党周二纷纷寻求取得进展的办法,在此前的选举中没有一方能够在国会中取得绝对多数,这种结果有可能拖长不稳定局面并重燃欧洲金融危机.

这样的选举结果,尤其是喜剧演员格利罗(Beppe Grillo)领导的五星运动异军突起,让中左翼政党虽然在众议院中取得多数,却未能获得掌控参议院的足够票数.

金融市场大跌,因担心意大利可能出现政治僵局.投资者重新回忆起2011年的危机,当时意大利借款成本蹿升至难以维持的高位,并将欧元区拖到了崩溃的边缘.

"胜出的是:不可治理性(Ingovernability),"罗马报纸Il Messaggero的头条新闻这样写道,反映出该国在未来数周将面临僵局,因为以往的宿敌将不得不联合组建政府.

评级机构标准普尔周二表示,新一届意大利政府的政策选择对于这个国家的信誉至关重要,因此必须组建一个能够就新的改革计划达成一致的执政联盟.

中左翼民主党(PD)领袖Pier Luigi Bersani面临一项困难任务,即要么同意与被他指责为毁了意大利的前总理贝鲁斯柯尼结成"大联盟",要么与在常规政治方面完全是未知数的格利罗结盟.

如果两条路都行不通,那么意大利就得立即或在数月内重新大选.不过贝鲁斯柯尼和Bersani都已表态,希望尽可能避免重新选举.贝鲁斯柯尼接受自家电视台专访时称,"意大利不能处于无人治理的状态,我们必须深思熟虑."

而格利罗则表示,他认为下一届政府的寿命将不超过六个月.

"他们没有执政的能力",格利罗周二对记者表示,"不管我是否进入政府,他们都没有这个能力."

他说将与任何支持其政策主张的人合作,但拒绝了加入一个正式的执政联盟的提议."现在不是讨论结盟的时候...整个体系已经垮掉."他说.他的政策主张涵盖从反腐败举措到绿色能源措施等多个方面.

这次选举结果显示,意大利总理蒙堤在美国总统奥巴马和德国总理梅克尔等国际政要支持下实施的撙节政策遭到普遍反对,这让欧洲感到震惊.

德国财长朔伊布勒故作镇定地说,"这是民主的表现."

西班牙外长马加略(Jose Manuel Garcia-Margallo)则更为悲观.

他表示:"这对意大利和欧洲都不是好兆头."

意大利选举研究中心的估测显示,中左翼政党将在参议院获得121席,以贝鲁斯柯尼为首的PDL党和北方联盟结成的中右翼联盟将得到117席,意大利五星运动领导人格利罗将获得54席.

这意味着三方都未得到参议院多数席位,而政府必须控制参议院才能通过立法.

**敲响警钟**

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)出访德国时称,在各党派相互通气之前不会发表评论.而Bersani则呼吁贝鲁斯柯尼和格利罗"各自承担起责任",以确保意大利能组建政府.

他警告称,这次选举表明单靠撙节政策解决不了经济危机,而且选举结果影响范围可能超出意大利.

他在选举后的首次公开讲话中称:"这也是在为欧洲敲响警钟."

他表示将向议会提出几项改革提议,重点在就业、机构改革和欧洲政策上.

但要组建一个同盟可能会是一个长期且艰难的过程,而且主要党派的内部团结也会受到考验.

在出口方面有着辉煌历史的意大利企业界对大选结果感到沮丧,认为监管僵化的局面不会很快改变.

贝鲁斯柯尼在竞选中不仅提出全面减税承诺,也对蒙堤和梅克尔进行了无情的攻击,与格利罗的许多主张交相呼应,彰显意大利选民日益愤怒的情绪.

但就算下一届政府废弃蒙堤推行的增税和节支政策,也难以重振意大利经济.该国经济在20年来几乎未有增长.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛/李春喜)

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