特写：收购黄金生意兴旺 成意大利经济危机鲜明写照

8月17日在意大利罗马拍到的一家典当行招牌，图中文字为“我处收购黄金、白银和钻石”。 REUTERS/Alessandro Bianchi

路透罗马8月20日电(记者 Gavin Jones)---时局是如此艰难，以致于罗马的巴士售票员Valerio Novelli打算卖掉他老旧的金牙。

现年56岁的Novelli说：“不借债我都扛不到月底。我知道我卖不出多少钱，但我需要钱。”他需要为她的前妻和女儿提供赡养费。

在深陷经济危机的意大利，从绝望的人们手中购买黄金成为少数几个繁荣行业之一。

由於历史悠久的商铺纷纷歇业，城市中心也在经历一场改造，原来这些店铺的招牌被“我要买黄金”这种广告所替代。

意大利智库Eurispes估计这种黄金收购店在过去两年间翻了两番。该智库主席Gian Maria Fara表示，该行业的增长是意大利困难程度的最好注解。

30岁的Alexia Messi表示：“生意非常好，你真的能感受到这种经济危机。”他在意大利北部一家名为Oro Change的黄金收购店上班。该公司五年前开设了首家分店，现在在罗马拥有七家分支机构。

“人们从来都不乐意卖东西，但现在他们是有什麽卖什麽，金、银、老玩意儿，新玩意儿。我要说，我们现在一天的顾客是一年前的两倍。”

同时，传统的零售商也感受到了危机的阵痛。在罗马市中心经营男子成衣店的Massimo Della Rocca正打算出售自己的店铺。这家店是他30年前从祖父手中继承过来的。

“情况多年来一直在恶化，但现在变得难以生存了。今夏的销量同比下滑了25%。这很可惜，因为这个店已经有八十年的历史了，”Della Rocca说，该店成衣都是采用意大利原材料在本土生产。

意大利前总理贝鲁斯科尼以前很喜欢说，意大利的餐馆依然人满为患，意大利人买很多电子产品，几乎没有关於意大利经济低迷的具体证据。

但典当行的发展是数百万意大利人生活每况愈下的明显证据。

作为欧元区第三大经济体的意大利一年来经济处於持续衰退中，今年第二季度意大利经济同比下滑2.5%。

根据国会议员Gianni Mancuso的说法，意大利约有2.8万家黄金收购店。

46岁的单亲妈妈Valeria Arcidiacono表示：“他们都是骗子，他们不应该存在。”她十几岁的儿子在当地典当行里卖掉了她的金耳环和珍珠耳环。

“这些耳环值1,000欧元，但他们只给了他42欧元，而且没有任何收据。”

意大利反洗钱行为监管机构AIRA负责人Ranieri Razzante说，典当行业“事实上已经取代银行”，成为意大利很多家庭融资的来源，因为饱受危机影响的意大利银行业越来越不愿向国民提供信贷。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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