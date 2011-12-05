意总理公布全面节支举措 稳定财政避免危机扩散

路透罗马12月4日电---意大利总理蒙蒂周日公布300亿欧元的节支举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区.

该举措将以单一的紧急命令颁布生效,之後再由国会正式批准.意大利此前面临日益升高的压力,要求其采取全面性举措来重振对这个欧元区第三大经济体的信心.

这项节支计划分成2012-14年200亿欧元预算方案,以及进一步100亿欧元的举措,以提振经济成长.蒙蒂表示,该计划虽痛苦但是必要的.

"我们必须要有所牺牲,但要尽最大努力公平地承担各种牺牲,"他在记者会上表示.他并称,将不支领其作为总理和经济部长的薪水.

采行该节支举措对重建意大利在金融市场的信誉至关重要,因上任中间偏右派政府的前总理贝卢斯科尼没有信守承诺.

工会表示,该节支举措将严重打击穷困的工人和退休人士.但蒙蒂的计划看来并没有遭遇政治对手强力反对的迹象.

**删减开支,提高税赋**

意大利经济部副部长格雷利(Vittorio Grilli)说,这项300亿欧元节支方案中约有120亿-130亿欧元来自减支,其余则来自增税.

节支举措也包括在2018年之前将男性及女性的最低退休年龄提高至66岁,并提供奖励鼓励员工工作到70岁.

新税收中有很大一部分是一项新增的房地产税,意大利地方政府协会主管Graziano Delrio说,该项房地产税可筹得约100亿-110亿欧元.

明年9月起加值税(增值税)可能提高2个百分点,诸如游艇和部分高油耗汽车车之类的奢侈品也将被课以新税.

这项节支措施也删减了一些地方政府的职能,以减少行政成本.(完)

--编译 戴素萍/李婷仪;审校 杜明霞

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