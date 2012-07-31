意大利总理称欧元区问题已见到曙光

路透罗马7月31日电---意大利总理蒙蒂周二表示,在欧元区问题上,欧洲正开始见到曙光.

"绝对如此,"他在意大利国家电台RAI答问时表示,"我们眼前是一条通道...在通道尽头出现了一些光线.我们和欧洲其他国家都正在接近通道的尽头."

他表示,上月欧盟峰会作出的决议已经开始产生效果.

蒙蒂将於周二稍晚启程访问法国、芬兰和西班牙.他表示,希望与法国总统奥朗德(Francois Hollande)的会面能推动旨在增强欧元和刺激经济成长的举措.

他还对西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)解决该国问题表示出信心.(完)

--编译 丁琦/梁睿雪;审校 王冠中/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。