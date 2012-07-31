意大利总理称欧元区问题已见到曙光

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透罗马7月31日电---意大利总理蒙蒂周二表示,在欧元区问题上,欧洲正开始见到曙光.
"绝对如此,"他在意大利国家电台RAI答问时表示,"我们眼前是一条通道...在通道尽头出现了一些光线.我们和欧洲其他国家都正在接近通道的尽头."
他表示,上月欧盟峰会作出的决议已经开始产生效果.
蒙蒂将於周二稍晚启程访问法国、芬兰和西班牙.他表示,希望与法国总统奥朗德(Francois Hollande)的会面能推动旨在增强欧元和刺激经济成长的举措.
他还对西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)解决该国问题表示出信心.(完)
--编译 丁琦/梁睿雪;审校 王冠中/王洋
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