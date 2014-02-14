意大利总理莱塔请辞 料由中间偏左阵营领袖伦齐接替

路透罗马2月13日 - 意大利中间偏左阵营领袖伦齐(MatteoRenzi)周四强迫党内对手、现任总理莱塔(EnricoLetta)辞职，批评莱塔所领导的政府未能通过重大改革，这将导致意大利在一年之内政权三度易手。

莱塔决定辞职之前，执政联盟中最大政党--民主党支持由该党现年39岁的领导人伦齐组建更具魄力的政府，以带动意大利脱离经济不景气。

伦齐在民主党领导委员会会议上表示，“意大利不能处于不确定性及不稳的状态，我们正面临十字路口。”

莱塔计画在周五向总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)提出辞呈，纳波利塔诺则料将指定伦齐组成新政府。

然而在这一切实现之前，可能会进行大量的磋商。

莱塔的执政联盟伙伴--新右派党(New CentreRight)表示将要求政策让步，并且不期望政府一定要完成2018年止的完整任期。

“我们并没有把任何事当作理所当然，而且我们甚至不确定这一努力将顺利告终，”该党领袖AngelinoAlfano在新闻发布会上表示。

人们对经济改革进展缓慢的批评声浪日益高涨，莱塔变得越来越孤立。作为一名低调的温和派，他在去年大选陷入僵局后，于4月被任命为总理。

莱塔控制公共财政的举措受到其他国家称赞，但他却成为伦齐坚决加快改革的牺牲品。

伦齐承诺将放宽严格的雇佣和解雇法规，为企业留下更多弹性空间。而且他不像莱塔那样重视欧盟预算规定，认为结构性改革的重要性应该胜过死板的赤字限制。(完)

(编译 张明钧/朱晓军；审校 张荻/张涛)

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