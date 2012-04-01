意总理望中国增加投资 称改革奏效

路透北京3月31日电（记者 Michael Martina）---意大利总理蒙蒂周六敦促中国增加对意大利投资，并试图再次向中国政府保证欧元区债务危机接近解决，意大利政府通过的强力经济改革正在发挥效力。

在会见中国国务院总理温家宝等官员和中投董事长楼继伟後，蒙蒂称加强合作明显有利，但他未宣布具体措施。

“我不希望过於激进，但是我希望大家更为关注意大利。我们强调了我们认为应该加强的方面，那就是投资。”蒙蒂对记者说道。

蒙蒂重申了他在东京的讲话：欧债危机最糟糕的问题看似已得到解决。

“没人敢说欧元区危机已经彻底结束，我觉得自满情绪是危险的。”蒙蒂表示。

不过蒙蒂称危机“几乎结束了”，自从前总理贝卢斯科尼下台、蒙蒂领导的新政府上任，外界对意大利可能成为新爆发点的担忧已得到缓解。

“意大利没有爆发新的危机，我认为也不会爆发新的危机。尽管并不能自满，我仍感到一定的放松。”蒙蒂表示。

蒙蒂欢迎将欧洲金融稳定机构（EFSF）/欧洲稳定机制（ESM）的总体贷款上限提升至7,000亿欧元，以防范未来危机发生，并表示如果上限更高会更好，因上限越高，使用的可能性就越低。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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