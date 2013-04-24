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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 13:32 BJT

意大利总统将宣布总理任命人选

意大利总统纳波利塔诺预计将在周三宣布总理任命人选，以组建新政府并使意大利摆脱持续了两个月的政治僵局。贝卢斯科尼的自由人民党、中左翼的民主党、以及即将离任的总理蒙蒂所在的中间派Civic Choice党均已表示，无论纳波利塔诺指派何人，他们都将予以配合。路透
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