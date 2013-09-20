意大利政治危机风险降温 但恐好景不长

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
* 贝卢斯科尼未进一步企图推翻执政联盟
* 但可能几个月内再度面临执政危机
* 预计10月表决是否将贝卢斯科尼逐出参议院
路透罗马9月19日 - 意大利前总理贝卢斯科尼从威胁推翻政府的边缘后退一步，但这个危机解除状态可能持续不了多久。同时，摇摇欲坠的联合政府仍然过于分裂，无法通过意大利经济迫切需要的改革措施。
76岁的贝卢斯科尼周三发表谈话，谈到他涉嫌逃税被判有罪，并处以最高一年居家软禁或社区服务，但他并未重提推翻联合政府的威胁。
不过从贝卢斯科尼这场电视演说的调性来看，左右共治的联合政府各政党所得到的比较像是停火协议，而非确切的和平。
贝卢斯科尼大肆抨击左派势力，痛批将他定罪的法官，同时宣布恢复他原先创立的政党名称--意大利力量党(Forza Italia)，这场活动看来像是启动竞选造势，尽管贝卢斯科尼的幕僚强调，同党的内阁成员不会退出政府。
“游击战时期将就此展开...直接的激烈对抗将成为常态，以试图互相推卸危机爆发的责任，而这个危机终有一日将来临，”La Stampa报纸评论员Marcello Sorgi指出。“在此同时，政府注定将在半停摆的状态载浮载沉。”
即使联合政府能够在内部极度紧绷的情况下维持联盟形态，也不太可能作出果决行动，解决意大利严重债务及二战之后最长经济衰退的问题。一些分析师预测，明年3月之前意大利就将改选国会，成立新政府。
意大利央行预估今年经济将萎缩1.8%，在此情况下，总理莱塔想要降低公共债务/GDP之比的机会十分渺茫。目前意大利公共债务相当于国内生产总值(GDP)的130%以上。
联合政府内的主要政党--贝卢斯科尼领导的中右派(PDL)，以及莱塔领导的中左派(PD)，已经在赋税的老问题上互相对立。
PDL的众议院领袖Renato Brunetta表示，如果政府执意下个月将附加税调高1个百分点，联合政府将垮台。
但PD的副经济阁员Stefano Fassina指出，唯有政府确保必要的财政能力，附加税才能免于调升，他表示，意大利政府2013年的所需经费还有50亿欧元(67亿美元)缺口。
他建议将废除房屋税的决定加以修改，让收入金字塔最上层10%的富人仍然需要缴纳房屋税，这形同挑战PDL坚持废除房屋税的禁忌。
**愤怒的莱塔**
意大利总理莱塔的行动能力因为政治角力而无法发挥，备感挫折，他周四表示：“这段时日以来，一直有人企图将政府当作蹂躝对象。”他驳斥贝卢斯科尼指控法官是政治打手的说法。
由于贝卢斯科尼被定罪，下个月将表决是否剥夺他的国会席位，他曾扬言将要推翻执政联盟，但在党内温和派及企业界盟友的游说下，贝卢斯科尼已不再威胁。
贝卢斯科尼现在似乎已经接受将被逐出国会，但他誓言将继续留在政坛，而且似乎打算发动一场政治危机，由于PD本身内部派系斗争激烈，贝卢斯科尼大可将危机责任怪到PD头上。
不论是谁引发改选，饱受经济衰退之苦的意大利民众都可能对其施以惩罚，这也是贝卢斯科尼决定暂时不脱离联合政府的一大因素。
但在PD与PDL严重不和的情况下，莱塔推动结构性改革、以刺激经济成长及降低债务的能力受限。
“我预期不会有任何断然行动。我只能预见一些苟延残喘的小措施，但不是真正去改变，不是真正去转型，所以情况很糟，”波隆纳大学政治学教授Gianfranco Pasquino向路透表示。
但Pasquino与其他分析人士看法不同，他认为莱塔将继续执政到2014年12月意大利担任欧盟轮值主席国任期结束，原因之一是意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)非常反对举行新选举。“但不会有任何决定性改变出现，”他称。
这将拖累意大利走出经济衰退的复苏速度，并影响意大利降低庞大债务的能力。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)和意大利埃尼集团(Eni)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。
路透伦敦/马德里4月10日 - 欧盟金融规定一项空档令各成员国嗅到机遇，通过提供更宽松的监管标准，争相为总部在伦敦的投行提供英退后的栖息地。