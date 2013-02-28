意大利政治危机加深 五星运动领导人拒绝支持政府

路透罗马2月27日 - 意大利两个党派的领导人周三排除了组建政府以避免重新选举的最可能选项,这场扰动整个欧元区的政治危机加剧.

意大利五星运动领导人格利罗严词拒绝了中左联盟领导人博萨尼的提议,同时博萨尼的联盟党派领袖Nichi Vendola排除了与中右翼党派组建联合政府的可能性.

这两个选项目前被视为避免重新选举的唯一途径.在2月24-25日的议会选举中,意大利选民投出了一张巨大的抗议票,没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.

意大利不确定性延续的前景令全球市场重挫,但周三市场趋稳,因意大利公债标售吸引稳健需求,欧洲债市、股市及欧元均受到提振.(完)

(编译 王兴亚; 审校 白云)

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