出口民调显示五星运动在意大利地方选举遇重挫 反建制潮流动能渐失

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透罗马6月11日 - 初步开票结果与出口民调显示，意大利政党五星运动(5-Star Movement)料于周日地方选举遭遇惨败，该党在原本颇有把握的主要城市中几乎全军覆没，无法晋级决选投票。
如果最后结果确认是如此，则可能不利于五星运动赢得全国大选的希望，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失。意大利全国大选必须在2018年5月前举行。
初步计票结果显示，五星运动候选人在帕尔马(Parma)、维罗纳(Verona)、巴勒摩(Palermo)、拉奎拉(L'Aquila)、卡坦扎罗(Catanzaro)、莱切(Lecce)以及五星运动领导人格利罗家乡热那亚(Genoa)等城市皆排名第三或第四名。
初步结果显示，意大利南部城市塔兰托(Taranto)是他们闯进6月25日第二轮投票唯一的希望。
“这是五星运动的重大挫败，”执政的中左翼政党意大利民主党地方事务主管Matteo Ricci表示，“他们不只无法晋级决选投票，开出来的票数也惨不忍睹。”
周日这项选举范围涵盖意大利全国逾1,000个乡镇与城市，约900万选民参与投票，成为全国大选前颇具参考意义的指标。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。