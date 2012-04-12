意大利特权阶级：要私利 不要牺牲

路透罗马4月11日电---当意大利总理蒙蒂呼吁所有意大利人做出牺牲,以避免国家发生希腊式的危机时,那些在议会支持他的政治阶级却对此置若罔闻.

大多数选民面临增税、薪资停涨、失业增加的同时,意大利那一大帮政客和高级官员却只顾如何保住自己比其他国家同行高得多的薪水.

蒙蒂近期颁布一条政令,不允许国内公务员薪水超过美国总统奥巴马的薪水.作为技术型官员,蒙蒂要依靠各党政客才能让他提出的紧缩措施在议会获得通过.

为意大利持续长达十年的政治僵局、政府挥霍无度和贪污腐败行为买单的是国内普通民众.

蒙蒂去年走马上任时呼吁大家做出牺牲.按照他提出的紧缩计划,单在2012年意大利税收就将增加240亿欧元.但意大利的富人阶级几乎不会分担他们应承担的部分,政客和高级政府官员就属於这个阶级.

"牺牲没有得到平均分配,"意大利统计局的分析师Monica Montella说."从收入比例来看,收入更高的人,做出的牺牲反而更少."

今年23岁,爸爸是政治掮客的Renzo Bossi就是个能很好说明政治阶级如何享受政府特权的例子.

Renzo好不容易才拿到高中文凭,三次参加毕业考试全都考砸.但不打紧,他的爸爸Umberto Bossi是意大利北方联盟政党(Northern League)的原领导人,最近才刚因一桩贪污丑闻辞职,他也是前意大利总理贝卢斯科尼在国会的头号盟友.

于是,Renzo在21岁时就成为伦巴第(Lombardy)地区议会史上最年轻的议员,年薪超过15万欧元(约合19.62万美元),比美国国会议员2011年的年薪还要高出13%.

"(意大利)当选所有级别的政客的薪水都比美国同行要高,"宾夕法尼亚大学经济系主任Antonio Merlo说.他曾参与撰写《统治阶级》一书.

Renzo这周一辞职,因为他所在政党成为一宗非法挪用公款案的重点调查对象.但他没被起诉涉嫌非法行为.

他只是诸多例子中的一个.一些意大利政客甚至随心所欲花国家的钱满足私欲.

2007年时,意大利前任司法部长Clemente Mastella带着他的儿子去蒙扎(Monza)观看F1意大利大奖赛.他们没有像其他人那样开车或是坐火车去,他们搭乘的是政府专机.

那一天从萨莱诺(Salerno)到米兰的飞行旅程就花掉2万欧元纳税人的钱.

**议员数接近一千名**

尽管意大利人口只有美国的五分之一,但意大利有近1,000名议员,是美国议员数的两倍,他们挣的也比美国议员多,比多数其它欧洲国家议员也多.大多数意大利议员每月税前底薪达11,283欧元,还外加不在工资单内的3,503欧元可用经费.

相比之下,提高燃料、房产和销售税对意大利收入最低家庭的冲击最大.这些家庭每年税後收入不足8,000欧元,每月只有667欧元收入.

前总理贝卢斯科尼提出过自己的紧缩计划,但他自己就是个亿万富翁,过着众所周知的奢侈糜烂生活.

紧缩提议对意大利来说不是新鲜事.早在1992年发生货币危机时,时任总理阿马托(Giuliano Amato)就曾要求纳税人为国家做出"血泪"牺牲.

而如今,阿马托每月税前领取总计超过3.1万欧元的双份国家养老金.

低收入人群的处境则大不相同.在为经济智库lavoce.info进行的研究中,统计局的Montella引用央行数据计算得出,2006至2010年期间,意大利最贫穷家庭的实质收入已经减少近12%,降幅是全国平均水平的逾两倍.

意大利普通家庭可不像国家领导人那样,他们向来生活节俭有度,但紧缩措施逼迫他们改变生活方式.去年这些普通家庭仅将总收入的12%存储起来,储蓄率为1995年以来最低.

一些普通人太过绝望,甚至走上自杀这条不归路.今年3月,一位在意大利工作的摩洛哥人引火自焚,拿生命抗议几个月没有领到薪水的现实.另外有一位意大利商人也因为税务争端自焚.最後,摩洛哥人得以幸存,那位商人却不幸丧命.

**政党资金**

意大利人对过去20年领导国家的政党和政客越来越不满意,调查显示,有超过40%的受访民众表示,如果现在有选举,他们对谁都不会投赞成票.

尽管要求改革政党资金规定的呼声日盛,但这些政党几乎没有表现出改过自新的意思.

前面提到过的Renzo Bossi尤其能说明意大利政界普遍存在特权意识.根据法庭文件,Rezon平时开的就是用政党资金购买的奥迪A6.这个阶层的家庭成员通常能获得高薪工作,政党资金能神不知鬼不觉地进入他们的私人离岸银行账户.

选举活动、议会组织甚至各大党报都是由政府掏钱赞助,据Corriere della Sera报纸计算,2011年这方面开销超过4亿欧元,而1974年至2012年期间,政府在选举活动上的花销高达59亿欧元.

即便今年早前对议员经费做出小幅调降,他们领取的薪水依然比欧洲平均水平高出60%,看来过去为控制过度开销的努力全都泡汤了.

去年政府成立的,旨在将议员和高层官员收入调整至欧洲平均水平的特别委员会上周请辞,理由是委员会没有实施减薪的实权.

**设定薪水上限**

按照宪法规定,蒙蒂无权直接削减政界人士的薪水,但他可以动用干预手段,影响政府管理人员薪水的调降.

蒙蒂已签署一份法令,规定政府管理人员的年薪不能超过293,658.95欧元(约合387,000美元),略低於奥巴马40万美元的年薪.据一位政府消息人士称,该法令将在4月底生效.

意大利薪水最高的公务员Antonio Manganelli的年薪因此将减少超过一半.作为国家警察指挥官,Manganelli年薪高达621,253.75欧元(约合818,539美元)--是美国联邦调查局(FBI)局长Robert Mueller薪水的四倍有余.

反映意大利奢侈政治阶层的书籍《The Caste》的作者之一Sergio Rizzo表示,在一个拿公共支出谋求个人政治前途蔚然成风的国家,想要削减政治费用很难.

他说,"意大利公共支出的大部分没有得到应有的收益,都被拿去谋求仕途了."

Rizzo以西西里(Sicily)地区政府为例说明问题,该政府有1.9万名全职雇员,人数是北部伦巴第(Lombardy)地区政府的六倍.同时还另有2.7万名临时工,尽管西西里地区的人口约为伦巴第人口的一半.

整体来看,意大利公共支出相当於该国年度国内生产总值(GDP)的逾一半,这一比例接近其它很多拥有广泛公共服务和福利特权的欧洲国家.

"但意大利公共服务的质量可没有丹麦和瑞典好,"Rizzo说道.

据政府消息人士称,意大利议会事务部长Pietro Giarda拟在本月底递交一份支出检审初步报告,详细说明哪些地方的支出可以削减,其中一些减支措施将在年底前推出.

但这个过程将很慢,每位部长都会提出意见,说明他们所在部门的哪些支出可以削减,或者哪些不能减.

与此同时,意大利先後在去年12月和今年3月分别上调了燃料税和地区收入税.今後还有更多税将上调:6月将启动课徵新房产税的第一阶段工作,10月增值税将调高2个百分点至23%.

所有这些增税措施都让意大利人觉得蒙蒂在搜刮民脂,也许甚至会更严重.

Facebook上广泛流传这麽一副漫画:一名只穿着内裤的男子沿街快速逃窜,身後有五名警察奋力追赶.其中一名警察冲他喊到:"别跑啦!蒙蒂不会也要你的内裤的!"(完)

--编译 白云;审校 隋芬/程琳/李爽

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