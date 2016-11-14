焦点：意大利举债成本升至一年高位 因担心民粹主义冲击

2016年8月1日，图为20欧元面值的欧元纸币。 REUTERS/Regis Duvignau

路透米兰11月11日 - 意大利举债成本周五升至逾一年最高水平，因市场担心意大利成为下一个受到民粹主义冲击的国家。民粹主义浪潮可能让意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在下个月的宪法改革公投中丢掉总理的大位。

2016年，对主流政治的不满情绪本周将特朗普送入美国白宫，让英国和欧盟在6月分手。

不满情绪也让欧洲其他国家反建制党派支持率上升，其中也包括意大利的五星运动党(5-Star Movement)，该党试图阻止伦齐在12月4日的宪法改革公投中获胜。

伦齐将自己的政治前途押宝在本次对其政治改革计划进行的公投。他的改革涉及降低参议院的影响力，并从地方收回权力。他起初反复承诺，一旦公投失败则辞职，但近几个月拒绝明确这一点。

投资人认为选民反对伦齐措施的机率升高，这可能导致政坛陷入动荡期。

由于对风险较高的较长期债券需求不稳，意大利周五公债标售结果未达到原先计划的最大规模，收益率也跳升至2015年中期以来高位。

意大利公共债务规模在全球名列前茅，其借贷成本受到密切关注，被视为欧元区市场不稳的潜在引爆点。

当年主权债危机爆发时，意大利公债存在失控的风险，直到欧洲央行总裁德拉吉于2012年7月誓言将竭尽全力挽救欧元，才解除危机。

除投资人担心公投外，外界预计特朗普计划减税且扩大基建支出将拉高全球通胀，意大利公债也和全球其他公债一样受到打击。

法国公债本周也因政治风险升高而备受打压。法国明年即将进行总统大选，极右派民族阵线(Front National)有望因民粹主义不满情绪升温而受惠。

倘若民族阵线主席勒庞获胜，无疑欧盟的未来会成问题，”瑞士信贷在报告中称，但同时表示这种情况发生的机率非常低。

**破坏者**

民调显示，意大利选民将会反对伦齐的改革。不过，民调专家在美国大选和英国退欧公投方面都出现了严重偏差。

讽刺的是，伦齐本人就曾勾动过民众的反建制怒火，他在2014年上台时承诺要摧毁旧的政治结构，因而获得了“破坏者”(Demolition Man")的称号。但批评人士，伦齐没有兑现他的承诺。

41岁的伦齐正在设法推进宪法改革，旨在打破以往根深蒂固的权力。

“公投让意大利民众能够有机会选择，是进行变革，拥有一个成本更低更简化的体系，还是选择保持现行体系，让已经失势的保守派重新掌权，”他本周在Facebook称。

**紧张加剧**

在周五的债券标售中，财政部发行了规模为69亿欧元(75亿美元)的债券，吸引了1.5倍的需求，但发行规模低于目标上限。

市场对2040年和2047年到期的债券兴趣缺缺，显示在首次标售50年期债券吸引强劲需求后才过一个月，人气丕变。

“今日的标债，长券需求走弱，或许是公投前意大利债券紧张情势升高的最初迹象之一，”IG策略师Vincenzo Longo表示。

标普周五确认意大利BBB-评等，展望为稳定；同时将今年经济增长率预估从1.1%下调至0.9%，2017年则从1.3%调降至0.8%。

标普并称，宪法改革可望有助于政治稳定及效益，但公投否决改革提案对意大利的信誉来说并非是重大事件，除非这导致结构性改革的逆转。

惠誉上个月将意大利展望从稳定调降至负向，指称其增长疲弱且债台高筑以及政治上有不确定性。

意大利今年的融资需求已有96%得到满足，但债务管理主管Maria Cannata警告称，明年大量赎回将令再融资变得困难。(完)