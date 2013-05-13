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债券 | 2013年 5月 13日 星期一 11:12 BJT

意大利政经：总理莱塔召集部长开会，欲平息内阁分歧

路透意大利SARTEANO 5月12日 - 意大利总理莱塔周日召集各部长在托斯卡纳开会，以消除威胁其执政联盟的各种分歧。

莱塔办公室声称，这次为期两天的会议是讨论执政联盟面临的一些最棘手政策议题的契机。

此次会议也给莱塔提供了一个机会来平复新政府内部日益升温的紧张气氛。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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