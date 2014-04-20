意大利政经：伦齐政府为低收入群体减税，旨在促进家庭支出

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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路透罗马4月18日 - 意大利总理伦齐周五削减1,000万低收入群体的税赋，希望在经济衰退两年之后刺激家庭支出，并兑现两个月前他上任时做出的承诺。
伦齐政府通过法令，将年收入8,000-26,000欧元群体每月的税赋削减约80欧元，法令自下月开始实施。
这次减税总规模达到69亿欧元。伦齐告诉记者，将通过缩减支出、一次性收入以及“复核”洛克希德马丁 F-35战斗机支出予以弥补。
“我们遵守承诺。今天是全面重新调整支出以及国家和公民关系的开始，”伦齐表示，稍后并概述了减税方案。该方案在其讲话时由政府的Twitter公布。
意大利仍在努力走出经济衰退，衰退使年轻人失业率飙升至40%以上。意大利的实质人均收入与1997年的水平差不多。
今年2月，伦齐击败民主党内竞争对手Enrico Letta成功上位。他指责对手在实施改革和促进增长方面行动太迟缓。
此后他便着手推进减税、削除政治特权和检视现有体制，意在5月欧洲议会选举。
他需要民主党有出色的表现，以巩固他对右-左翼联盟的掌控。
为了弥补收入损失，意大利将把今年的商品和服务支出削减21亿欧元，并将政府人员工资控制在6亿欧元。此外还在其他方面节支9亿欧元。
伦齐并未透露“复核”战斗机支出方面的细节。意大利已经承诺订购洛克希德马丁90架战斗机，价值约为120亿欧元，不过伦齐党内的部分人士表示，订单应当减半。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
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