标题新闻：意大利总理莱塔拒绝属于前总理贝鲁斯柯尼政党的五名部长提出的请辞-政府发言人

更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC

路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。