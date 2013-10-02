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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 04:31 BJT

标题新闻：意大利总统警告组成联合政府的各党派在总理赢得信任投票后不要再激起新的政治动荡

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)

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