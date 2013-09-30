意总统希望在避免重新选举的前提下解决危机

* 莱塔周三将在议会就政治危机问题发表讲话

* 贝鲁斯柯尼呼吁举行选举

* 有迹象显示贝鲁斯柯尼政党内部存在分歧

* 劳工部长认为市场会出现一些波动

路透罗马9月29日 - 意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周日展开对话，希望国家能摆脱新的政治危机，挫败前总理贝鲁斯柯尼意图让政府垮台并重新举行大选的图谋。意大利在七个月之前刚刚举行了大选。

这是纳波利塔诺自2011年以来第三次试图让国家脱离政治动荡。意大利政治危机不仅严重威胁到本国经济，对欧元区结束长达四年的债务危机而言也是利害攸关。

本次动荡爆发于周六，来自贝鲁斯柯尼党派的五位内阁部长突然辞职，使政府名存实亡。

辞职事件肇始于周五内阁会议，会上讨论了即将开始的消费税上调问题。而自从上月身为议员的贝鲁斯柯尼被判逃税罪名成立后，意大利总理莱塔领导的左右翼联合政府内部紧张局势就在不断地升温。

莱塔周三将前往国会并举行信心投票，以证实国会对他的支持情况。莱塔在下议院占有压倒性多数，如果他能获得追随贝鲁斯柯尼的一些参议员的支持，或者得到反对党的支持，他可以组建一个新的政府。但如果得不到支持--而且意大利总统纳波利塔诺不想组建临时政府，则意大利很快又得重新举行选举。

莱塔周日晚间接受电视专访时表示，他感觉贝鲁斯柯尼的人民自由党可能出现反叛者。他对RAI电视表示：“我希望人民自由党有一部分人不与贝鲁斯柯尼同路。”

**反叛者**

贝鲁斯柯尼的人民自由党内部周末似乎出现分歧。虽然贝鲁斯柯尼表示希望直接举行选举，但其它中右翼政治人物态度比较谨慎，并认为周六几名部长辞职的做法非常极端。长期忠诚于贝鲁斯柯尼的Fabrizio Cicchitto罕见地对其未经党内协商就撤回部长表示异议。

纳波利塔诺重申，解散政府是最后手段。

政治纷争必然会影响重要的结构性改革进程。意大利必须改革，以解决经济问题。

政局不稳定已经让意大利付出高昂代价。该国周五标售的10年期公债，借款成本达到三个月高点，较可比德国公债的收益率升水从周初的250基点以下扩大至267基点左右。

在周日接受采访时，劳动部长Enrico Giovannini表示，他预计最新政治进展会在周一让金融市场出现振荡。Giovannini表示，如果能迅速解决这场危机，市场波动就不会持续。

“如果不稳定性持续并影响整个欧元区，那么国际当局就可能给罗马施加更大压力”，Giovannini表示。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/张涛；审校 戴素萍/白云)

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