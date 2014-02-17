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时事要闻 | 2014年 2月 17日 星期一 09:01 BJT

意大利总统召见伦齐 料请其组建新政府

路透罗马2月16日 -意大利总统纳波利塔诺召集中间偏左政党领袖伦齐周一会晤，料将请伦齐组建新政府，以便整顿欧元区处境最困难之一的意大利经济。

总统办公室表示将在0930GMT左右发表一份声明。

现任总理莱塔周五辞职，其所属的民主党迫使他给该党现年39岁的领导人伦齐让路。

但伦齐要想接过权力，还需要得到中间偏右党派的支持。如果成功就任总理，他将成为由总统挑选的第三位总理，而不是通过投票选出。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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