意大利总统召见伦齐 料请其组建新政府

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透罗马2月16日 -意大利总统纳波利塔诺召集中间偏左政党领袖伦齐周一会晤，料将请伦齐组建新政府，以便整顿欧元区处境最困难之一的意大利经济。
总统办公室表示将在0930GMT左右发表一份声明。
现任总理莱塔周五辞职，其所属的民主党迫使他给该党现年39岁的领导人伦齐让路。
但伦齐要想接过权力，还需要得到中间偏右党派的支持。如果成功就任总理，他将成为由总统挑选的第三位总理，而不是通过投票选出。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)