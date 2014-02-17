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时事要闻 | 2014年 2月 18日 星期二 07:28 BJT

意大利总统委任伦齐组建新政府

路透罗马2月17日 - 意大利总统府一位官员周一表示，纳波利塔诺(GiorgioNapolitano)总统已任命中左翼派领导人伦齐组建新政府，之前意大利前总理莱塔于上周辞职。

伦齐与纳波利塔诺会谈了90分钟，为确保政府在议会成为多数派，他需要与中右翼NCD党派签订正式联合执政协议，并任命内阁成员，随后寻求在本周稍后的议会正式信任投票中获得支持。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)

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