意大利总统行将宣布总理任命人选

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透罗马4月24日 - 意大利总统纳波利塔诺预计将在周三宣布总理任命人选，以组建新政府并使意大利摆脱持续了两个月的政治僵局。
新联合政府可能会在几天时间内开始运作，将主要受到中左翼和中右翼政党的支持。这些政党也曾在2月底大选过后拒绝达成协议。
呼声较高的人选是前总理阿马托(Giuliano Amato)，不过佛罗伦萨市长Matteo Renzi、中左翼政党副领导人Enrico Letta也是可能的候选人。
贝鲁斯柯尼的自由人民党(PDL)、中左翼的民主党(PD)、以及即将离任的总理蒙堤所在的中间派Civic Choice党均已表示，无论纳波利塔诺指派何人，他们都将予以配合。(完)
(编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。