意大利总统行将宣布总理任命人选

路透罗马4月24日 - 意大利总统纳波利塔诺预计将在周三宣布总理任命人选，以组建新政府并使意大利摆脱持续了两个月的政治僵局。

新联合政府可能会在几天时间内开始运作，将主要受到中左翼和中右翼政党的支持。这些政党也曾在2月底大选过后拒绝达成协议。

呼声较高的人选是前总理阿马托(Giuliano Amato)，不过佛罗伦萨市长Matteo Renzi、中左翼政党副领导人Enrico Letta也是可能的候选人。

贝鲁斯柯尼的自由人民党(PDL)、中左翼的民主党(PD)、以及即将离任的总理蒙堤所在的中间派Civic Choice党均已表示，无论纳波利塔诺指派何人，他们都将予以配合。(完)

(编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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