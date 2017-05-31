意大利前总理伦齐称主要政党均支持实施比例代表选举制

路透罗马5月30日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周二称，意大利最大的几个政党均认为有必要实施比例代表选举制度，而且应该在7月第一周通过采用该制度的法律。

政治评论员称，伦齐确认了他领导的执政党--中左翼民主党的立场，这令意大利提前举行大选的可能性上升。该国原本应在明年5月举行下次大选。

一些评论员称，若在7月初批准新选举法，则意大利在秋季，最早可能在9月，举行议会选举的可能性增加。意大利之前从未在秋季举行议会选举。

伦齐在发表讲话时说，目前已明确的是，意大利正朝着德国式的比例代表制迈进。根据该制度，每个政党必须获得至少5%的选票才能进入议会。(完)