意大利前总理伦齐称主要政党均支持实施比例代表选举制

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透罗马5月30日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周二称，意大利最大的几个政党均认为有必要实施比例代表选举制度，而且应该在7月第一周通过采用该制度的法律。
政治评论员称，伦齐确认了他领导的执政党--中左翼民主党的立场，这令意大利提前举行大选的可能性上升。该国原本应在明年5月举行下次大选。
一些评论员称，若在7月初批准新选举法，则意大利在秋季，最早可能在9月，举行议会选举的可能性增加。意大利之前从未在秋季举行议会选举。
伦齐在发表讲话时说，目前已明确的是，意大利正朝着德国式的比例代表制迈进。根据该制度，每个政党必须获得至少5%的选票才能进入议会。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。