意大利总理伦齐暗示如果公投失败 可能不会留任

路透罗马11月14日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周一暗示，如果他支持的宪法改革公投失败，他可能不会留任。

在接受电台采访时，他被问及如果反对票在12月4日公投中获胜他会怎么办，他说，“如果我必须留在议会，像其他人以前做过的那样，勉强维持和漂浮在那里，那不适合我。”

民调显示伦齐可能输掉公投。如果赞成票获胜，则意大利将降低参议院的地位并削减地区政府的权力。

今年稍早的时候伦齐多次说过，如果公投失败，他将辞职。最近他拒绝直接确认这种打算，称讨论他自己的前途会影响大家对改革意义的关注。

政治评论家猜测，如果他真的在反对票获胜后下台，他可能推动2017年提前进行选举，比计划提前一年。

这次公投也扩大了伦齐所在的民主党内分歧。(完)