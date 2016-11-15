意大利总理伦齐暗示如果公投失败 可能不会留任

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透罗马11月14日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周一暗示，如果他支持的宪法改革公投失败，他可能不会留任。
在接受电台采访时，他被问及如果反对票在12月4日公投中获胜他会怎么办，他说，“如果我必须留在议会，像其他人以前做过的那样，勉强维持和漂浮在那里，那不适合我。”
民调显示伦齐可能输掉公投。如果赞成票获胜，则意大利将降低参议院的地位并削减地区政府的权力。
今年稍早的时候伦齐多次说过，如果公投失败，他将辞职。最近他拒绝直接确认这种打算，称讨论他自己的前途会影响大家对改革意义的关注。
政治评论家猜测，如果他真的在反对票获胜后下台，他可能推动2017年提前进行选举，比计划提前一年。
这次公投也扩大了伦齐所在的民主党内分歧。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。