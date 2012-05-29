意大利北部发生5.8级地震 六人死亡

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透米兰5月29日电---意大利北部周二发生强烈地震，造成至少六人死亡。仅在一周前，该地区发生地震，造成住宅倒塌，一些居民目前仍住在帐篷里，地震再袭令恐慌情绪蔓延。
意大利媒体机构称，已有六人已确认死亡，伤者人数众多。
这场5.8级地震发生在摩德纳（Modena）附近，意大利北部和中部多数地区有震感。
5月20日，意大利发生一场6.0级地震，造成七人死亡，数以百计建筑被毁，包括年代久远的教堂和城堡，数以千计居民被迫住在户外帐篷内。
意大利媒体称，这场最新发生的地震造成更多建筑倒塌。
媒体称，靠近摩德纳的博洛尼亚市（Bologna）周边铁路运输中断，远至南部佛罗伦萨，各地学校等公共建筑已被疏散。
博洛尼亚市居民Raffaella Besola说道：“我们这里震感强烈。”
美国地质调查局（USGS）称，周二地震震源深度为9.6公里，震中距离摩德纳不到30公里，距离一周前的震中不远。
Twitter等社交媒体上发布的消息显示，意大利北部普遍有震感。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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