意大利北部发生5.8级地震 六人死亡

路透米兰5月29日电---意大利北部周二发生强烈地震，造成至少六人死亡。仅在一周前，该地区发生地震，造成住宅倒塌，一些居民目前仍住在帐篷里，地震再袭令恐慌情绪蔓延。

意大利媒体机构称，已有六人已确认死亡，伤者人数众多。

这场5.8级地震发生在摩德纳（Modena）附近，意大利北部和中部多数地区有震感。

5月20日，意大利发生一场6.0级地震，造成七人死亡，数以百计建筑被毁，包括年代久远的教堂和城堡，数以千计居民被迫住在户外帐篷内。

意大利媒体称，这场最新发生的地震造成更多建筑倒塌。

媒体称，靠近摩德纳的博洛尼亚市（Bologna）周边铁路运输中断，远至南部佛罗伦萨，各地学校等公共建筑已被疏散。

博洛尼亚市居民Raffaella Besola说道：“我们这里震感强烈。”

美国地质调查局（USGS）称，周二地震震源深度为9.6公里，震中距离摩德纳不到30公里，距离一周前的震中不远。

Twitter等社交媒体上发布的消息显示，意大利北部普遍有震感。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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