意大利强震已造成至少159人死亡 救援人员整夜搜救幸存者

路透意大利阿库莫利8月25日 - 意大利中部地区周三凌晨发生的强烈地震导致一些市镇被夷为平地，已造成至少159人死亡，救援人员彻夜搜救，试图寻找埋在瓦砾堆中的幸存者。

震灾最严重的小城阿马特里切(Amatrice)的市长表示，该市一家倒塌的旅馆可能有70名左右住客，但迄今为止只在这里找到七具遗体。

这次强震达6.2级，罗马东部约140公里(85英里)多个山区村镇的房屋被夷为平地、道路塌陷。北至博洛尼亚、南至那不勒斯均有震感，这两个地方距离震中(震央)都超过220公里(135英里)。

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)称，内阁周四将召开会议，以决定帮助灾区的举措。

“今天是充满泪水的一天，明天我们来讨论重建，”他周三晚间对记者表示，当时他宣布地震已造成120人遇难，368人受伤送医。

意大利民防部门警告称，死亡人数还可能攀升。

意大利震灾地区图表：tmsnrt.rs/2bgTXWe

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