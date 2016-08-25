意大利强震已造成至少159人死亡 救援人员整夜搜救幸存者

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透意大利阿库莫利8月25日 - 意大利中部地区周三凌晨发生的强烈地震导致一些市镇被夷为平地，已造成至少159人死亡，救援人员彻夜搜救，试图寻找埋在瓦砾堆中的幸存者。
震灾最严重的小城阿马特里切(Amatrice)的市长表示，该市一家倒塌的旅馆可能有70名左右住客，但迄今为止只在这里找到七具遗体。
这次强震达6.2级，罗马东部约140公里(85英里)多个山区村镇的房屋被夷为平地、道路塌陷。北至博洛尼亚、南至那不勒斯均有震感，这两个地方距离震中(震央)都超过220公里(135英里)。
意大利总理伦齐(Matteo Renzi)称，内阁周四将召开会议，以决定帮助灾区的举措。
“今天是充满泪水的一天，明天我们来讨论重建，”他周三晚间对记者表示，当时他宣布地震已造成120人遇难，368人受伤送医。
意大利民防部门警告称，死亡人数还可能攀升。
意大利震灾地区图表：tmsnrt.rs/2bgTXWe
(完)
(编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。