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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 10:02 BJT

意大利佩鲁贾附近发生6.4级地震--美国地质调查局

路透8月24日 - 美国地质调查局(USGS)称，意大利中部佩鲁贾附近发生6.4级地震。

USGS称，地震发生在0136GMT，震中位于佩鲁贾东南47英里(76公里)，罗马有震感；震源仅有6.2英里(10公里)深。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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