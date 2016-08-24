意大利阿马特里切因地震严重受损有人员被困瓦砾中--市长

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透罗马8月24日 - 意大利中部市镇阿马特里切的市长表示，该城在周三稍早发生的6.2级地震中大范围受损，有人受困于瓦砾中。
“进出市镇的道路被切断。半个镇子已经被毁，”市长Sergio Pirozzi对RAI电视台表示。
“有人被埋在瓦砾中...发生滑坡情况，一座桥梁可能坍塌了。”
意大利民众保护(Civil Protection)机构称震情“严重”，有接到伤亡报告，大萨索山的一个避难所在Facebook页面称，地震中一块巨大岩石出现崩塌。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 高琦/郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。