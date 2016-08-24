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时事要闻 | 2016年 8月 24日 星期三 11:33 BJT

意大利阿马特里切因地震严重受损有人员被困瓦砾中--市长

路透罗马8月24日 - 意大利中部市镇阿马特里切的市长表示，该城在周三稍早发生的6.2级地震中大范围受损，有人受困于瓦砾中。

“进出市镇的道路被切断。半个镇子已经被毁，”市长Sergio Pirozzi对RAI电视台表示。

“有人被埋在瓦砾中...发生滑坡情况，一座桥梁可能坍塌了。”

意大利民众保护(Civil Protection)机构称震情“严重”，有接到伤亡报告，大萨索山的一个避难所在Facebook页面称，地震中一块巨大岩石出现崩塌。(完)

(编译 徐文焰/王丽鑫；审校 高琦/郑茵)

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