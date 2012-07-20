惠誉确认意大利评等为A- 展望负面

路透米兰/纽约7月19日电---评级机构惠誉周四确认意大利长期主权债务评级为A-,暂时避免了若该国失去仅存的单A评级,可能导致债券交易商被迫大举斩仓的威胁.

惠誉称,意大利政府或许可以应对其2万亿(兆)欧元的债务负担,但其借贷成本较高,以及可能在欧洲层面遭遇政策失败,仍构成威胁,导致该评级机构对意大利评级维持负面展望.

在不足一周之前,评级机构穆迪将意大利的评级下调两个级距至Baa2.标普给意大利的评级为BBB+.

惠誉称,其已把意大利的改革、财政举措以及政府的承诺纳入考量.

"债务企稳及削减可以实现,"惠誉称,"债务可持续性所面临的主要风险源自意大利主权债利差的进一步扩阔,利差扩大可能会令衰退加深."

惠誉称,意大利失去市场融资途径的风险较低,并称如果债券收益率(殖利率)进一步大幅上升,预计会有外部支持举措祭出.

惠誉称,如果欧盟未能采取"及时举措来确保欧洲主权债券市场的稳定",或者未能遵守承诺,意大利就有遭遇融资冲击的风险.

惠誉亦指出希腊可能退出欧元区所带来的风险.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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