穆迪将意大利评级下调两个级距 警告或进一步降评

* 穆迪将意大利公债评级调降两个级距至Baa2

* 警告称若无法进入债市融资,可能进一步下调评级

* 标债前对借贷成本带来冲击

路透7月13日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.

此举令意大利公债评级只比垃圾级别高出两个级距,在周五稍晚公债标售前或会抬高借贷成本.受该消息打压,欧元兑美元在亚洲市场下跌约0.25美分至1.2190美元.

穆迪对意大利的最新评级也低於标普和惠誉对该国最近作出的评级.

该机构警告称,"若意大利经济前景进一步实质性恶化,或改革遭遇困难,该国公债评级可能进一步被下调."

"如果意大利难以进入公债市场,且该国需寻求外部援助,那麽意大利主权评级可能被大幅调降."

穆迪称,由於欧元区危机给国内经济及金融系统带来新的巨大冲击,融资状况进一步恶化,亦给意大利的评级施加了下行压力.

另一方面,穆迪称,如果意大利可以成功推行经济改革及财政举措,将支撑信用评级,并可能使评级展望转为稳定.

穆迪亦把可以给予意大利国内发行人的最高评级从Aaa下调至A2.下调评级上限反映出出现经济及金融动荡的风险增加.

穆迪称,之所以下调意大利的评级,是因为该国越来越容易受到政治事件风险的影响,例如,希腊可能退出欧元区或西班牙寻求进一步援助.

该评级机构称,鉴於意大利债务高企,2012-2013年度借款需求高达4,150亿欧元(5,060亿美元),以及其海外投资者缩减,该国面临的融资问题愈加严峻.

穆迪亦警告称,若意大利经济进一步恶化,就会给该国实现财政目标带来压力.目前预计2012年意大利经济将萎缩2%.(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟;审校 张荻/张涛

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