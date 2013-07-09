更新版-意大利评等：标准普尔下调意大利债信评等至BBB，展望仍为负面

莱塔本人则表示，降级显示意大利仍远未走出长期低迷态势。

他周二在RAI国家电视台的一个谈话节目上表示，“这证实情况还很复杂，意大利仍受到特别观察。”

意大利政府通过了一连串严厉的增税节支举措以控制财政赤字，且该国政府已不再受到欧盟特殊超额赤字程序(excessive deficit procedure)的限制，莱塔希望这将缓解预算压力。

但标准普尔表示，意大利的主要问题在于缺少结构性改革，无法让经济实现持续成长。

标准普尔称，“在我们看来，经济成长缓慢很大程度上归因于意大利就业和产品市场的僵化。”

惠誉给予意大利的债信评级为BBB+，展望为负面；穆迪给予该国Baa2的评级，展望亦为负面。(完)