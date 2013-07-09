更新版-意大利评等：标准普尔下调意大利债信评等至BBB，展望仍为负面

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
莱塔本人则表示，降级显示意大利仍远未走出长期低迷态势。
他周二在RAI国家电视台的一个谈话节目上表示，“这证实情况还很复杂，意大利仍受到特别观察。”
意大利政府通过了一连串严厉的增税节支举措以控制财政赤字，且该国政府已不再受到欧盟特殊超额赤字程序(excessive deficit procedure)的限制，莱塔希望这将缓解预算压力。
但标准普尔表示，意大利的主要问题在于缺少结构性改革，无法让经济实现持续成长。
标准普尔称，“在我们看来，经济成长缓慢很大程度上归因于意大利就业和产品市场的僵化。”
惠誉给予意大利的债信评级为BBB+，展望为负面；穆迪给予该国Baa2的评级，展望亦为负面。(完)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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