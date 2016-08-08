意大利最高法院将批准就宪法改革举行公投--报导

路透米兰8月6日 - 意大利报纸La Repubblica周六报导称，意大利最高法院周一将批准在秋季就宪法改革举行全民公投。

该公投将是意大利总理伦齐政府面临的最大考验。在公投中，民众将对宪法的一系列改革进行表决。

伦齐此前曾表示，如果民众投票结果为反对宪法改革，那么他将会辞职。宪法改革是伦齐中左翼政府的主要议题之一。

la Repubblica报导称，最高法院有30天的时间来核查公投请愿签名，但却很快就作出了决定。公投请愿签名人数已经超过了法律要求的50万门槛。

报导还称，最高法院将在周一召开新闻发布会，对公投予以批准。

按照意大利法律，政府随后将有60天的时间来确定公投日期，但公投必须在周日举行。

伦齐7月时曾表示，可能在10月9日或11月6日举行公投。(完)