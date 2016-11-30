独家：消息人士称若公投引发市场震荡 欧央行准备增购意大利公债

2015年9月3日，图为位于德国法兰克福的欧洲央行新大楼。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福11月29日 - 欧洲央行消息人士对路透表示，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该央行准备暂时增加意大利公债购买规模。意大利的负债规模为欧元区最高。

受本次公投可能引发政治动荡的风险拖累，意大利公债和银行股在公投前遭抛。民调显示反对派将赢得公投，从而可能迫使总理伦齐下台。

要求匿名的四位欧洲央行消息人士透露，若公投后公债收益率(殖利率)旋即大幅攀升，欧洲央行可能动用其每个月800亿欧元的购债计划予以应对，以缓和市场波动并支撑债市。

这样的准备表明，即使拟议中的意大利改革与主权债和经济政策无关，但伦齐因公投结果而赌上他的总理职位，这对金融市场而言已经成为了波动的诱因。

受路透报道的该消息影响，意大利公债收益率周二跌至一周低点。

消息人士称，欧洲央行的购债项目有足够的灵活性，允许暂时增加购买意大利公债，而且此举不一定需要欧洲央行管理委员会的批准。欧洲央行将于12月8日召开会议，决定是否在明年3月以后继续购债。

但他们强调，此举将限定在数日或数周内，以应对市场即刻出现的波动，因该资产购买项目旨在提振整个欧元区的通胀率和经济增长，而非应对某一个国家的危机。

这就意味着，如果意大利或该国的银行需要更长期的资金支持，那么意大利当局需正式请求帮助。

“管理委员会明白，存在一些能够帮助意大利空间，必要时会使用。资产购买计划的设计是有灵活性的，”其中一名消息人士称。“重点是必须让欧洲央行相信，利用这些灵活性能克服波动。”

欧洲央行拒绝置评。

意大利债务负担在全球居最高之列，因此该国借贷成本受到密切关注，被视为欧元区市场震荡的一个潜在触发因素。

主权债务危机期间该成本一度螺旋式上升差点失控，直到2012年欧洲央行总裁德拉吉承诺不计一切代价挽救欧元之后才停止。

**伦齐的风险**

伦齐称若意大利人民不接受其改革计划将会辞职。

投资者担心，他若辞职会导致政局不稳，并令反建制的五星运动(5-Star Movement)势力加强，该组织呼吁就欧元区成员国地位进行公投。

实际上，若公投结果是“反对”宪法改革，最让意大利当局头疼的问题可能不是政府借款成本，而是银行业体质。

意大利银行业者股价走势显示，投资者担心它们筹集资本以因应大量未偿贷款的能力。受金融危机影响，意大利银行业累积了大量未偿贷款，这打击外界对银行业的信心，并抑制经济增长。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)股价接近纪录低点，外界担忧该行能否落实50亿欧元的发股筹资计划。

欧元区的央行消息人士表示，除非意大利请求对其银行业实施救助计划，否则欧洲央行几乎不能针对意大利银行业资本需求有什么作为。

意大利若请求救助，欧洲央行也可能开启直接货币交易(OMT)，购买意大利公债，即针对特定国家的进一步购债。这种举措与当前的资产购买计划不同，不受“出资比例(capital key)”限制。根据出资比例规定，购债规模比例必须符合每个国家给付欧洲央行资金的比例。

“市场震荡可能对银行业产生广泛影响，”一位消息人士说，“在那时，不应该由欧洲央行采取行动。而是意大利要提出请求，包括(救助)请求，然后启动OMT。”

请求实施这种救助计划对意大利来说是个苦涩的选择，因为这要求私人投资者在银行自救阶段承受损失，之后银行才可以得到欧洲公共资金救助。(完)