分析：意大利公投失败沉重打击欧洲 未来面临更大考验

路透柏林12月5日 - 意大利总理伦齐的修宪改革公投彻底失败，不过正如欧元区兴高采烈的民粹主义者声称的那样，这并不是对欧盟和欧元区的拒绝。

然而，这次公投迫使伦齐辞职下台，对于欧洲来说的确是一次重大挫折，目前欧洲领导人正忙着对英国退欧、特朗普当选美国总统以及自身顽固的经济问题做出可信的应对。

公投的失败使2017年可能被国内政局占据注意力的欧盟成员国又多了一个。荷兰、法国、德国，可能还有英国，将在明年进行大选。

这为菲永等其他欧洲改革者敲响了警钟。菲永是法国保守派总统候选人，他承诺若在明年春季当选总统，将举行至少五项公投来推进其国内改革计划。

更为直接的是，尽管金融市场周一的反应相对平静，但公投结果将加剧人们对意大利资金短缺的银行业以及该国经济前景的担忧。意大利是欧元区第三大成员国。

而这反过来又可能令欧洲央行的决策复杂化，欧洲央行将在周四举行会议，决定其饱受争议的购债计划的命运。

“目前这还不会使意大利重陷危机，”德国经济研究机构DIW负责人Marcel Fratzscher说道，他之前曾在欧洲央行担任高层官员。

“但这意味着这个国家会丧失宝贵的时间，而该国正面临着巨大的银行业问题、公共债务庞大以及失业率高企等问题。有一个极大的危险，即改革进程现在将放缓。”

**与英国退欧的相似之处**

意大利政坛在过去几十年一直动荡不安，欧洲领导人将伦齐视为这个国家稳定的支柱。但他在这次公投中只获得了略高于40%的支持，远远低于之前民调预估的数字。

就在几天之前，支持率极低的法国总统奥朗德不得不面对政治现实，宣布不再寻求连任。

伦齐下台可能导致意大利提前在明年举行大选。反欧盟的意大利五星运动掌权的风险增大，尽管这种可能性目前依然很小。

继6月英国前首相卡梅伦因公投失败而辞职后，半年内又有一个欧盟主要国家的领导人将自己的政治前途押在公投上，并因此下台。欧洲反欧盟政党的领导人紧紧抓住这一机会。

“意大利人拒绝了伦齐和欧盟，”法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在推特上说。

“在我看来，这次公投更像是对欧元而非宪政改革的一次投票，”英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)称。

与英国不同的是，意大利民调显示选民支持欧盟与欧元。他们是受到伦齐的民主党以外所有其他主要政党的鼓舞投下“否决”票。

因此伦齐的挫败，看起来比较没有抗拒欧洲及其政治建构的意味，反而比较像伦齐这方面严重误判形势。同样在这一天，奥地利选民也透过选票让极右翼候选人在总统大选中吞下败果。

“当一个总理最为人所知的是利用老派的政党斗争宣布举行公投，但国家仍在水深火热的衰退中苦苦挣扎时，公投结果不如他的预期可想而知，”Lauressa Advisory的Nicholas Spiro表示。

**关键时刻**

这对欧洲的冲击并没有缓冲作用，欧洲各国领袖已承诺在明年3月于罗马举行的峰会中，对欧盟就后英退的前景表态，届时将迎来罗马条约订定60周年，只是峰会由谁主持如今已是个大问号。

同样在明年3月，荷兰将举行大选；而英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)也将诉诸欧盟条约第50条，正式退欧程序进入紧凑的两年倒数计时--由于欧洲许多国家都将进入选举年，这样的时间表，对欧洲的挑战更形严峻。

就在一个月之后，法国即将展开第一回合大选。

调查显示，这将是法国民族阵线主席勒庞与前总理菲永的一场对决；身为保守强硬派的菲永，主张藉由大幅削减公共部门岗位及取消每周35小时工时限制，大力整顿法国经济。

菲永总共提议进行五项公投：其一为将一项预算平衡法纳入宪法，其二为整顿法国地方政府，其三为修改法国优渥的退休金制度，其四为限定移民配额，其五则呼应伦齐公投的主张，减少国会议员的数量。

法国大选俨然成为欧洲及其主流政治成败与否的关键时刻，其影响力远远大于意大利公投。菲永在为选举备战之际，无疑也将关注意大利当前情势的发展。

“法国大选将成为欧洲情势关键的试金石，”Institut Montaigne的Dominique Moisi指出。“为了迎战勒庞，菲永可能必须向中间路线靠拢。他将必须淡化自己所走的传统路线的色彩。”(完)