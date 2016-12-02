意大利官员称修宪公投结果不会影响公共财政

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰12月2日 - 意大利经济部长帕多安周五对日报Avvenire表示，如果修宪公投结果为否决，预计也不会给公共财政造成任何影响，不过可能造成“48小时”的市场剧烈动荡。
在被问及如果被否决是否会令2017年1%的经济增长目标更难达成，从而需要编制追加预算时，他表示“不会，否决的结果不会对公共财政构成任何影响。”
帕多安称，尽管市场在48小时内可能会出现动荡，但公投也不会引发任何“金融地震”。
“但到那时，就像英国公投退欧的时候那样，云雾将消散，市场将回归常态，”他说。
他还说，意大利银行业没有系统性风险，并称金融分析师认为市场已消化了公投结果为“否决”的影响，这意味着如果结果为“同意”，只会利好市场。
“如果出现不同的情形，我们将评估是否需要进行某些形式的干预。”
当被问及陷入困境的西雅那银行(Banca MPS)时，帕多安说，在实施增资计划之后，该银行将重新成为“富有活力和竞争力的银行”。(完)
(编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/白云)
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