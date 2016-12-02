意大利官员称修宪公投结果不会影响公共财政

路透米兰12月2日 - 意大利经济部长帕多安周五对日报Avvenire表示，如果修宪公投结果为否决，预计也不会给公共财政造成任何影响，不过可能造成“48小时”的市场剧烈动荡。

在被问及如果被否决是否会令2017年1%的经济增长目标更难达成，从而需要编制追加预算时，他表示“不会，否决的结果不会对公共财政构成任何影响。”

帕多安称，尽管市场在48小时内可能会出现动荡，但公投也不会引发任何“金融地震”。

“但到那时，就像英国公投退欧的时候那样，云雾将消散，市场将回归常态，”他说。

他还说，意大利银行业没有系统性风险，并称金融分析师认为市场已消化了公投结果为“否决”的影响，这意味着如果结果为“同意”，只会利好市场。

“如果出现不同的情形，我们将评估是否需要进行某些形式的干预。”

当被问及陷入困境的西雅那银行(Banca MPS)时，帕多安说，在实施增资计划之后，该银行将重新成为“富有活力和竞争力的银行”。(完)