调查：不论意大利公投是否支持修宪 市场反应都将温和

2016年6月20日，意大利总理伦齐在罗马举行的记者会上讲话。 REUTERS/Tony Gentile

路透罗马/班加罗尔11月25日 - 路透调查显示，不管意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在修宪公投中成功与否，金融市场所受冲击都将温和。不过对于如果公投结果是“反对”修宪，对欧元体系影响将有多大，分析师看法分歧。

伦齐已经表态，如果他支持的12月4日宪法改革公投失败，他将辞职下台。而民调结果显示伦齐很可能输掉公投。

路透在11月24-25日期间对32名分析师的访查显示，如果意大利公投结果是反对修宪，那么意大利公债与可比德债利差料扩大25个基点，欧元将下跌1.25%。

如果公投结果是支持修宪，则市场料出现类似幅度的反向波动。

调查显示，不管意大利公投结果是支持还是反对修宪，金融市场反应都料温和。欧洲央行表示，欧元区金融稳定的风险上升，如果意大利公投造成任何“经济冲击”，该央行都将采取行动。

调查中最悲观的预估是，意大利与德债公债利差扩大70个基点，欧元下跌多达10%。

半数分析师认为，如果意大利反对修宪，会“严重冲击”欧元体系。另外一半分析师认为不会造成严重冲击。(完)