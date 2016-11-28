分析：意大利修宪公投或失败 但总理伦齐可能迫于压力选择留任

2016年11月18日，意大利总理伦齐出席在罗马召开的记者会。 REUTERS/Stefano Rellandini

路透罗马11月27日 - 当多位欧洲领导人本月在柏林与美国总统奥巴马会面，向他说再见的时候，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)告诉在场的人们，他下台的时间或许比奥巴马早得多。

奥巴马的任期将在1月20日届满，伦齐则已承诺，如果不能在12月4日举行的修宪改革公投中获胜，他将会辞去总理职位，这有可能导致意大利再度陷入政治动荡。

据一位参加了11月18日会议的外交界消息人士说，伦齐向在场的领导人称，“如果我输了，我不想再在这晃悠。”

民调现在预测伦齐会失败，这将是西方主要国家的选民今年第三次重大的反对现有制度的举动。之前英国民众意外公投决定退出欧盟，美国共和党总统候选人特朗普也出人意料地赢得大选。

**如遇惨败，伦齐可能结束政治生涯**

意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)或冀望于伦齐保持责任感，要求他向议会寻求新的授权。伦齐作何回答也许取决于失败的程度，一名顾问称，如果下周日遭遇大败，这位41岁的总理可能彻底退出政坛。

“他年轻又冲动，”上述要求匿名的官员称。“如果结果很糟糕，他可能决定(政治生涯)到此为止，和家人另作打算。”

本次公投针对宪法改革，目的在于加强下议院，并削减上议院的权力。地方将失去部分决策权，中央政府的权力得以强化。

伦齐表示宪法改革十分必要，意大利政府可具备更强的执政能力，从而推行改革举措，以挽救奄奄一息的国内经济。而反对者则称这将削弱民主的制衡能力。

按照法律，公投前最后两周不得公布民调结果。但11月18日截止期限前公布的最后40项民调结果显示，反对阵营的支持率领先11个百分点。

伦齐所在的民主党(PD)一名消息人士周五表示，私人民调显示这一差距已经缩小到5个百分点，意味着伦齐仍有可能取胜。

伦齐过去的成绩喜忧参半。尽管实施了诸多改革举措，但根据欧盟预估，意大利2016年经济增长率料在欧盟28国中位处倒数第三，明年可能进一步降至倒数第二。该国失业率一直高于11%，薪资水平也停滞不前。

如果伦齐辞职，暂时还不清楚接下来会出现什么情况。而一个直接了当的答案就是意大利提前一年举行全国大选。

意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)可能要求伦齐领导一个所谓的“单一目的政府(single-purpose government)”以监督改革；但伦齐的盟友表示，他绝不会接受这种有限授权。

“伦齐不能只扮演安全车的角色，”民主党议员Matteo Richetti对路透表示。安全车是指在F1比赛发生事故后，引领场上比赛的赛车。

路透接触的政府官员称，如果伦齐不准备出任有名无实的领袖，那么经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)或者参议长格拉索(Pietro Grasso)是最有可能的接替人选。(完)