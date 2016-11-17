意大利总理伦齐称如果输掉修宪公投 将不会参与组建临时政府

路透罗马11月17日 - 意大利总理伦齐周三表示，如果他输掉12月4日的修宪公投，他将不会参与组建临时或由专家领导的政府。

伦齐承诺，如果输掉公投或在民意调查中落后，他将辞职，将注意力集中在公投之后的事务。

许多观察家预计，将组建一个临时政府，担负起草新的选举系统的任务，或组建一个由专家组成的“技术型”政府，而不涉及党派关系。不过伦齐表示，他不会参与这些活动。

“我不能参与与其他党派的谈判，以组建一个小政府，或具有有限目标的政府(修改选举体制)，”他说。

伦齐还表示，无论公投结果如何，选举体系都会进行修改。

当前的体系正是在伦齐自己推动下2015年在议会通过的，但还从没有付诸实践。(完)