意大利总理伦齐称如果输掉修宪公投 将不会参与组建临时政府

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透罗马11月17日 - 意大利总理伦齐周三表示，如果他输掉12月4日的修宪公投，他将不会参与组建临时或由专家领导的政府。
伦齐承诺，如果输掉公投或在民意调查中落后，他将辞职，将注意力集中在公投之后的事务。
许多观察家预计，将组建一个临时政府，担负起草新的选举系统的任务，或组建一个由专家组成的“技术型”政府，而不涉及党派关系。不过伦齐表示，他不会参与这些活动。
“我不能参与与其他党派的谈判，以组建一个小政府，或具有有限目标的政府(修改选举体制)，”他说。
伦齐还表示，无论公投结果如何，选举体系都会进行修改。
当前的体系正是在伦齐自己推动下2015年在议会通过的，但还从没有付诸实践。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)