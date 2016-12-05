出口民调和初步预测显示意大利总理伦齐在修宪公投面临惨败

2016年12月5日，意大利总理伦齐出席修宪公投后的记者会。 REUTERS/Alessandro Bianchi

路透罗马12月4日 - 周日的出口民调和初步结果预测显示，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)以较大差距输掉了宪法改革公投，从而令他的政治前途笼罩疑云，并可能导致意大利陷入新的政治动荡。

政府消息人士称，伦齐将于2300GMT左右发表全国讲话。伦齐此前已承诺，若输掉公投将会辞职。

欧元兑美元在出口民调结果出炉后大幅下跌，自1.0625跌至1.0550。

由不同电视台所作的三份出口民调显示，“否决”派领先至少八个百分点。而在不到半小时后，基于初步计票结果所作的预测显示，伦齐可能以20个点的劣势输掉公投。

若这一结果成真，将对欧盟带来又一重击。欧盟目前正忙于应对多项危机，并渴盼伦齐能够继续在债台高筑的意大利推进改革。

公投结果也可能引发新的市场动荡，尤其是在银行业。意大利银行业市值今年已蒸发近一半，受坏账问题的忧虑拖累。

如果伦齐真的辞职，也并不一定意味着他将像前英国首相卡梅伦那样在公投后从政治舞台消失。

意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)可能会要求伦齐重新考虑，在市场存在极度不确定之际展现出责任感。如果伦齐拒绝，马塔雷拉将征询各政党领袖的意见，寻找新的总理人选。

作为议会最大政党的领袖，伦齐在其继任人选上将有很大的话语权。

五星运动领导人格利罗周日稍早在热那亚投票后表示，意大利需要尽快进行大选。他的政党在民调中的支持率与伦齐所在的民主党不相上下。

此次公投对稳定构成的风险，足以让欧洲央行准备在必要时出手干预。(完)