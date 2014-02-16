伦齐或成意大利史上最年轻总理 但面临沉重挑战

* 伦齐将成为意大利史上最年轻的总理

* 必须克服对其夺取权力方式的不满

* 经济增长乏力凸显其面临的挑战

* 承诺实施激进的改革带动经济转型

路透罗马2月14日 - 意大利中间偏左政党领袖伦齐(MatteoRenzi)在迫使党内对手莱塔辞职后，距离成为意大利史上最年轻的总理仅有一步之遥，但其取得政治胜利的方式可能使其更难实施重振经济所需的改革。

伦齐及其他中间偏左的民主党人士在周四的特别会议上不支持莱塔，迫使其辞职，之后莱塔向总统纳波利塔诺(GiorgioNapolitano)提交辞呈。

纳波利塔诺将主持为期两天的谘商，以任命继任者。现年39岁的伦齐可望最快在本周末被任命为总理。

讽刺的是，政府易主之际正值穆迪含蓄地承认，意大利经济前景在莱塔任内取得改善。

穆迪周五晚间将意大利主权评级展望由负面上调至稳定，暗示可能调整对意大利主权评等的信心。

伦齐要实施困扰意大利数年的结构性改革，则面临沉重压力。

伦齐给人一种果断甚至有些冷酷的政治谋士印象。但结构性问题使得意大利成为过去二十年全球增长最缓慢的国家之一，这个挑战对于伦齐来说要比扳倒对手更艰钜。

周五意大利统计局公布数据显示，去年第四季经济产出增长0.1%，为2011年来首度增长。意大利过去五年国内生产总值(GDP)已萎缩约7%，工业生产下降25%，其2万亿(兆)欧元的公共债务相当于经济总产出的逾130%，12.7%的失业率达到1970年代以来最高。

“意大利目前需要的不是改革者，而是革命，”企业游说团体Confindustria一位资深官员表示。

企业领袖呼吁加速改革，解决官僚政治的问题，并降低雇主的沉重税负。受去年党内领袖选举获胜激励，伦齐承诺一项激进的计划，但承认面临严峻风险。

政界和企业人士表示，伦齐夺取权力的方式可能严重影响其政府，且可能妨碍其克服阻力的能力，这一过程中他不可避免地会遇到某些根深蒂固的游说团体以及许多党内怀疑人士的阻力。

民调显示，多数意大利人不赞成伦齐不经过选举就接替莱塔担任总理。在周日撒丁岛地方政府选举中，选民将有一个初期机会表达他们的不满。

一位接近伦齐的党派官员表示，一些民主党人士对于其夺取权力也感到不快。“重新取得他们支持的唯一办法就是行动，采取措施带动意大利转型，”他说。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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