意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选

路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。

伦齐清楚表明他将寻求重新当选党魁，并警告称民主党的内部不和，会让他们在国会的主要对手--反建制的五星运动渔翁得利。

“唯一比‘分裂’更糟糕的一个词就是‘胁迫’。...要我离开不符合民主，”伦齐在罗马一间时髦酒店举行的民主党大会上说，并确认将再度角逐党魁。

他并未宣布何时举行投票，但他的盟友表示，伦齐希望在6月的地方选举前进行投票，因担心民主党届时若是落败可能令他的机会减弱。

伦齐去年12月在修宪公投遭遇惨败后辞去总理之职，他渴望尽快举行全国选举，以重新掌权。

近来民调显示民主党与五星运动势均力敌。五星运动希望就意大利是否留在欧元区举行公投。(完)