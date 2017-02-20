意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选

英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
伦齐清楚表明他将寻求重新当选党魁，并警告称民主党的内部不和，会让他们在国会的主要对手--反建制的五星运动渔翁得利。
“唯一比‘分裂’更糟糕的一个词就是‘胁迫’。...要我离开不符合民主，”伦齐在罗马一间时髦酒店举行的民主党大会上说，并确认将再度角逐党魁。
他并未宣布何时举行投票，但他的盟友表示，伦齐希望在6月的地方选举前进行投票，因担心民主党届时若是落败可能令他的机会减弱。
伦齐去年12月在修宪公投遭遇惨败后辞去总理之职，他渴望尽快举行全国选举，以重新掌权。
近来民调显示民主党与五星运动势均力敌。五星运动希望就意大利是否留在欧元区举行公投。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。