意大利中左派政党领袖伦齐准备组阁 承诺迅速实施改革

路透罗马2月17日 - 意大利中左派政党领袖伦齐(Matteo Renzi)周一授命组建新政府，承诺加快赋税、就业及制度方面的改革，以重振深陷困境的经济。

他需与中右派小党NCD敲定正式的联盟协议，以确保拥有多数优势并完成组阁，但本周稍晚可能会寻求在议会进行信任投票。

伦齐计划展开激进计划，从而使得意大利脱离二次大战以来最严重的经济衰退。但他将必须处理难以掌控的联合政府，他曾抨击在前任领导人任内的联合政府未能通过重大改革。

“在这种困境下，我将竭尽所能，”他在总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)授命其组阁后对记者表示。

然而评等机构惠誉强调了挑战的严峻性，维持意大利的负向展望，并强调有更多政治不稳定的风险。(完)

(编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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