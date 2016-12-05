意大利总理伦齐称在公投挫败后将辞职下台

路透罗马12月5日 - 意大利总理伦齐表示，他将辞职下台，此前于周日举行宪法改革公投遭遇挫败。

“我的总理生涯止步于此，”伦齐在电视演说中对全国表示。稍早公投结果显示，“赞成”阵营在公投中输掉多达20个百分点。

伦齐表示，对于“非常明显的”挫败将负起全责，并且在周一下午，他将召集内阁，之后向总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)提出辞呈。(完)