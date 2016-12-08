焦点：意大利总理伦齐提交辞呈 总统将与各政党讨论后续行动

2016年12月5日，意大利总理伦齐在修宪公投后的记者会上讲话的资料图。 REUTERS/Alessandro Bianchi

路透罗马12月7日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)继周末公投失利后，在周三提出辞职；国会中大多数派系则是力主在几个月后提前进行选举。

英国意外退欧、特朗普当选美国总统等事件已令西方政府余悸犹存。如今41岁的伦齐在任不到三年就下台，有如再添一记挫折。

另外，评级机构穆迪将意大利债信评级展望从稳定调降至负面，凸显出负债沉重的意大利所面临的金融风险。穆迪称，伦齐提出的修宪和优化国会提案遭到公投否决之后，该国迫切需要的经济改革前景已受到压缩。

伦齐向总统马塔雷拉提出辞呈。马塔雷拉表示将与各政党讨论来决定接下来的步骤。他请求伦齐先肩负起看守内阁的角色，直到他们找出解决方案为止。

从周四1700 GMT开始至周六下午为止，马塔雷拉将谘询各个政党，外界普遍预计马塔雷拉在这些讨论之后，将要求伦齐内阁的一位成员、或者民主党政要来筹组新政府。

选举原定在2018年举行，但许多政治人物呼吁提前大选。

这场公投引发的政治风暴正好碰上意大利银行业债务危机，特别是该国第三大银行西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)，该行很可能会向政府求援。

两名知情消息人士周二表示，意大利当局准备斥资20亿欧元(21.5亿美元)购买意大利民众持有的西雅那银行次级债，以获得该行控股权。

意大利财政部发言人周三否认该国准备向欧洲稳定机制(ESM)要求贷款以支持国内银行业。

**尽速举行选举**

伦齐与总统会面之前在所属的民主党发表演说。他表示，该党仅愿参与一个准备继续执政到2018年的政府，前提是它能获得议会各方主流势力的支持，而这个可能性似乎很渺茫。

他说，否则就应该在宪法法庭明年初裁定现行选举法的合法性之后，尽快举行提前选举。

“民主党不惧提前大选，”他说。

多数反对党派都高声要求提前选举，其中包括反建制的五星运动组织和右翼的北方联盟(Northern League)。

北方联盟领导人Matteo Salvini周三指出，如果一周内未能确定下次大选的时间，该党将“走上街头”。

意大利基建和交通部长Graziano Delrio称，临时政府应迅速修改选举法，使得大选能够“在春季”举行。Delrio是伦齐的亲密盟友。

意大利前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党(Forza Italia)与民主党中的左翼少数派人士希望，新政府将在现任议会的支持下成立，并执政到2018年，从而令其有时间解决党内纷争。

市场对意大利政治紧张局势的反应平静，意大利与德国公债收益率之差周三触及155个基点，为大约一个月以来最窄水平，而在周日公投前一度攀升至193个基点。

尽管穆迪维持对意大利Baa2的债信评级，比垃圾级别高2个级距，但其表示由于意大利实施实质性经济与财政改革的可能性下降，该评级前景暗淡。

“意大利保持稳定并继续削减沉重债务负担的局面被进一步推后的风险上升，”该评级机构称。

穆迪表示，未来可能考虑调降意大利评级，并称此举可能令该国政府有必要对银行业进行重大资产重组。

意大利财政部未立即发表评论。(完)