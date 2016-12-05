意大利总理伦齐宣布辞职 此前在修宪公投遭遇惨败（更新版）

2016年12月5日，罗马，意大利总理伦齐在修宪公投后的记者会上讲话。 REUTERS/Alessandro Bianchi

（新增引语和背景）

路透罗马12月5日 - 意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。意大利是欧元区第三大经济体。

伦齐执政仅两年半，他的辞职对欧盟来说是一大打击。欧盟受到数次危机的冲击，目前正艰难应对席卷西方世界的反建制力量。

欧元兑美元跌至20个月低点，市场担心负债累累的意大利出现动荡，可能重新点燃已经平息的金融危机，并对该国脆弱的银行业构成打击。

伦齐辞职或将为明年提前选举打开大门，并可能使反欧元的“五星运动”党在意大利这个欧元区核心国家掌权。五星运动为公投“否决”大力造势。

“我为公投失败负全部责任，”伦齐在全国电视讲话中表示，并称他将于周一向总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)递交正式辞呈。

“我将向继任者微笑并与其拥抱，无论是谁，”他说，他在感谢妻子和子女的支持时情绪难以控制。

“我们不是机器人，”他曾表示。

马塔雷拉在任命新总理之前将与政党领袖磋商--这将是第四名直接任命、未经选举授权的继任总理，这足以表明意大利政治体系的脆弱性。

伦齐在周日公投中的支持率仅比40%略多一点，远不及原先民调的预测。他数月以来为改革寻求支持的努力已告结束，他表示改革本来可以给意大利带来政治稳定，而反对派则认为他的改革将危及民主制衡。

新总理需要得到伦齐所在的民主党的支持方能组阁，且必须制定新的选举法案，五星运动呼吁各方迅速达成协议，以便为提前一年在2017年初选举铺平道路。

“从明天开始，我们将着手制定五星运动未来的计划，并挑选组建未来政府的人选，”Luigi Di Maio说。据透露他是该政党的总理候选人。

民调显示，民主党与五星运动的支持率不相上下。五星运动要求就意大利是否留在欧元区举行公投。

意大利债券市场周一可能面临新的动荡。该国银行股可能也会受挫，今年在米兰证交所的银行业股价几乎被腰斩。(完)