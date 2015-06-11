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时事要闻 | 2015年 6月 11日 星期四 10:12 BJT

普京称俄罗斯与G7“没关系”

路透米兰6月10日 - 俄罗斯总统普京周三访问意大利时称，俄罗斯当初是八国集团（G8）成员国时，曾经能代表一种不同的观点，但现在其他成员国认为不再需要俄罗斯的观点了。

普京在与意大利总理伦齐举行的新闻发布会上称，俄罗斯现在与七国集团（G7）没什么关系了。G7包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。

2014年，受乌克兰危机影响，美国和其他国家决定暂停俄罗斯G8成员国地位。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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