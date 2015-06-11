普京称俄罗斯与G7“没关系”

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透米兰6月10日 - 俄罗斯总统普京周三访问意大利时称，俄罗斯当初是八国集团（G8）成员国时，曾经能代表一种不同的观点，但现在其他成员国认为不再需要俄罗斯的观点了。
普京在与意大利总理伦齐举行的新闻发布会上称，俄罗斯现在与七国集团（G7）没什么关系了。G7包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。
2014年，受乌克兰危机影响，美国和其他国家决定暂停俄罗斯G8成员国地位。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。