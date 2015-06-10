普京访问意大利 商谈欧盟对俄制裁等问题

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科6月10日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周三访问意大利，试图就欧盟对俄罗斯的制裁寻求不同意见，但他可能失望而归。
普京将在米兰与意大利总理伦齐（Matteo Renzi）在2015年世博会期间在米兰会面。
尽管普京可能受到友好的欢迎，但意大利不太可能与西方国家背道而驰，特别是在七国集团（G7）领导警告称如果乌克兰暴力活动升级，他们可能加大对俄罗斯制裁的情况下。
但俄罗斯与意大利的关系比与大多数欧盟伙伴国的关系好。俄罗斯认为意大利是不得已才支持针对俄罗斯的制裁，同时也是支持与俄罗斯对话的主要国家。
“我的意大利伙伴们一直把意大利和意大利民众的利益放在首位，他们认为为了服务包括经济和政治利益在内的国家利益，就必须与俄罗斯保持友好关系，”普京对意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）称。
但意大利外长真谛洛尼（Paolo Gentiloni）接受《晚邮报》采访时暗示，意大利在乌克兰问题上不会改变立场。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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